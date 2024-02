È solo l’ultimo capitolo di un libro nero scritto da uomini che odiano le donne. Perché dietro un amore possessivo c’è sempre il filo di un’ossessione nera che produce solo dolore e violenza. Un copione spesso già visto, capace di sviluppare, come purtroppo raccontano le cronache, anche tragedie e lutti. Tuttavia, pur nelle sofferenze che ha provocato, questa è una storia a lieto fine, che si è conclusa con l’arresto di un uomo che si sentiva padrone dei sentimenti altrui. «Tu devi essere mia e solo mia!»: era il refrain di un persecutore 41enne, che per settimane ha preso di mira una giovane di dieci anni più giovane di lui rendendole la vita un incubo. A scrivere il finale della storia ci hanno pensato i magistrati della sezione “Fasce deboli” della Procura di Napoli, che grazie a un’indagine dei carabinieri hanno chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un’ordinanza cautelare eseguita una decina di giorni fa.

A finire in carcere l’uomo, noto alle forze dell’ordine e già gravato da numerosi precedenti penali, che ora dovrà rispondere dei reati gravi: atti persecutori e tentata estorsione. Secondo l’accusa, l’indagato, con condotte reiterate nel tempo, avrebbe minacciato e molestato una giovane conosciuta tempo fa. Con le modalità tipiche di ogni stalker: transitando o sostando ripetutamente nelle adiacenze del luogo di lavoro della vittima, seguendola in ogni suo spostamento, bombardandola con messaggi telefonici, arrivando addirittura a minacciarla di morte. E non è finita. Perché, nella esasperazione di sentirsi rifiutato, alla fine ha anche tentato di estorcerle una ingente somma di denaro, anche in questo caso con tanto di minacce e atteggiamenti violenti. Inutile dire che la vita della povera malcapitata si era improvvisamente trasformata in un inferno. Fino a quando, esasperata, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri, denunciando tutto. Le indagini raccolte dai militari della stazione di Borgoloreto hanno confermato il quadro drammatico della condizione in cui la 31enne era costretta a vivere.

La donna ha riferito le minacce e molestie che subiva reiteratamente da quell’uomo al quale aveva opposto un netto rifiuto alla proposta di intraprendere una relazione con lui. Le dichiarazioni della vittima, riscontrate anche attraverso l’ascolto di testimoni e persone informate sui fatti, hanno permesso di delineare un grave quadro indiziario a carico dell’uomo. L’ennesimo esempio che dimostra come e quanto importante sia la denuncia, di fronte a chi compie atti persecutori. Su questo versante polizia e carabinieri restano in prima linea con sedi dedicate per l’ascolto delle donne perseguitate o maltrattate, e con percorsi di accompagnamento fino al processo degli indagati.