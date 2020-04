«Abbiamo molto apprezzato che i vertici della Regione Campania, presieduta da Vincenzo De Luca, abbiano coinvolto i commercialisti per la trasmissione telematica delle domande relativa alla richiesta di un contributo a fondo perduto di 2mila euro da parte delle aziende in crisi a causa dell'emergenza Covid-19». Lo ha detto Antonio Tuccillo, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, al termine della conferenza web con gli assessori regionali Ettore Cinque (Bilancio) e Antonio Marchiello

(Attività produttive).



«La Giunta regionale - ha aggiunto Tuccillo - ha previsto una spesa di 140 milioni di euro. Abbiamo suggerito di erogare il contributo a favore delle microimprese che hanno un fatturato fino a 500mila euro. L'obiettivo è tutelare i consumi, salvaguardare la catena produttiva ed evitare che chi non ha propensione al risparmio rimanga senza liquidità finaziaria».