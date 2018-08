Martedì 14 Agosto 2018, 18:42

«Tuffarsi in porto è pericoloso: non rischiare!». Scelgono la strada del volantino la Guardia Costiera e il Comune di Torre del Greco per spiegare il «perché la balneazione in porto è vietata». Due le ragioni principali: «Pericolo per l’incolumità fisica - si legge nel volantino - l’intenso traffico in ingresso e in uscita dal porto aumenta il rischio di essere investiti da barche in movimento e/o risucchiati dalle loro eliche. Effetti sulla salute: il porto è una struttura pensata per l’approdo ed il riparo di unità navali. Gli inquinanti di tipo fisico, chimico e microbiologico derivanti da tale attività e presenti nelle acque portuali possono determinare nell’uomo patologie di natura infettiva, infiammatoria, allergica e disturbi di vario genere».Diramate anche i dieci consigli utili per la corretta balneazione: tra questi «non fare il bagno se non sei in perfette condizioni psicofisiche» e «non entrare in acqua quando è esposta la bandiera rossa».