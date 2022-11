Napoli: tumore al seno, vendita di beneficenza per screening gratuiti

Una vendita di beneficenza nell’ambito del progetto “Camper donna” promosso dall’Alts (Associazione lotta tumori al seno), che servirà per offrire visite specialistiche gratuite a bordo dell’unità mobile ad almeno 200 donne, soprattutto dell’entroterra campano, «dove spesso abbiamo incontrato utenti che a 50 anni non avevano mai fatto una visita al seno», come ha spiegato Nunzia Nappo, coordinatrice scientifica dell’associazione, nel corso della giornata all’Hotel Vesuvio dedicata alla prevenzione del tumore al seno.

L’iniziativa ha riguardato la vendita di manufatti creati dalle volontarie nei laboratori di benessere. Testimonial la presidente Donatella Solidone, che ha raccontato la sua esperienza: «ho scoperto dieci anni fa di essermi ammalata durante uno screening voluto dal servizio sanitario nazionale, che mi ha convocata al compimento dei 50 anni. Ecco perché il nostro messaggio alle donne è di sottoporsi a controlli periodici».

A farle eco Giuseppe D'Aiuto, oncologo e senologo, che ha rimarcato come «vi siano dei segmenti fondamentali come lo screening, ma la prevenzione deve essere intesa in senso complessivo partendo dagli stili di vita per prevenire i tumori, di cui più del 40% possono essere prevenuti». Secondo Vincenzo Quagliariello, ricercatore Alts, «negli ultimi anni l’incidenza del tumore alla mammella sta aumentando. Occorre perciò seguire il codice europeo contro il cancro con regole su alimentazione e stili di vita». «Quest’anno è il trentacinquesimo anniversario della nostra associazione - ha ricordato Nappo - Le donne in genere hanno poca propensione alla prevenzione, per pudore, reticenza o difficoltà economica. Noi cerchiamo quindi di soddisfare questo bisogno che è addirittura inespresso e già a ottobre abbiamo visitato 500 pazienti grazie a progetti finanziati dalla Regione».

A sostenere il progetto Lucia Fortini, assessore regionale alle politiche sociali, che afferma: «Fin da bambini siamo abituati ad ascoltare la frase “prevenire è meglio che curare”. Eppure nella pratica di ogni giorno non consideriamo la prevenzione parte della nostra vita. Come se non comprendessimo davvero che prenderci cura della nostra salute, possa salvarci la vita. L’Alts ci aiuta non solo a ricordare quanto sia importante fare screening, ma opera attivamente perché le donne possano prendersi cura di se stesse».