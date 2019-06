Tumori, a Castellammare e Pollena i primi centri chirurgici d'eccellenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 20 Giugno 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualità e tempestività. Per la cura dei tumori l'Asl Na3Sud apre poli di eccellenza per gli interventi chirurgici e attiva un portale che accompagna il paziente dopo la dimissione. Le neoplasie del colon retto saranno operate presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare, mentre i tumori alla mammella all'Apicella di Pollena. I Percorsi diagnostico-terapeutico assistenziale (Pdta), individuati dalla direzione generale della Napoli 3 rispondono alle esigenze del piano sanitario regionale che dal 2016 ha previsto una rete oncologica territoriale. «Fino a due anni fa era solo il Pascale il centro chirurgico per Napoli e provincia - spiega Mario Fusco responsabile del registro tumori della Campania - ora invece ci saranno centri di eccellenza anche all'interno delle Asl». Individuare presidi specializzati è la ricetta sia per evitare la cura di pazienti campani fuori regione, sia per individuare tempi certi. «Entro 4 settimane dalla diagnosi, per il colon retto e la mammella si potrà avere l'intervento - spiega Fusco - puntiamo a trattare una media di 200 casi annui. Alla dimissione poi i dati del paziente saranno inseriti nel portale della rete oncologica regionale. Si avrà così un unico interfaccia per la presa in carico del post operatorio».