«L'obiettivo prioritario è salvare la vita dei cittadini e possiamo farlo attraverso la prevenzione». Lo ha detto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca intervenendo ad Avellino alla presentazione dei dati del triennio 2010-2012 del Registro Tumori da parte della Asl del capoluogo irpino. De Luca ha però sottolineato la «non elevata affluenza dei cittadini ai test preventivi e gratuiti per i controlli a seni, cervice uterina e color retto: è un ritardo sul quale dobbiamo recuperare». Il governatore, per il quale «il Registro è essenziale per avere la fotografia delle problematiche tumorali sul territorio e comprenderne cause ed effetti», ha ricordato i 157 milioni di fondi destinati dalla sua giunta alla ricerca: «L'obiettivo è quello di individuare un vaccino entro i prossimi 5 anni». De Luca ha anche confermato investimenti in strutture sanitarie per 1 miliardo insieme a sei mila assunzioni nel comparto sanità e alla stabilizzazione dei precari. «Entro il 2019 -ha poi aggiunto- avremo centrato l'obiettivo del risanamento totale dei 7 miliardi che abbiamo ricevuto in eredità». Sui Lea (Livelli essenziali di assistenza, ndr) che assegnavano alla Campania gli ultimi posti nella graduatoria nazionale, De Luca ha confermato la netta inversione di tendenza: «Entro il prossimo anno, ci candidiamo ad essere la migliore regione italiana».

Lunedì 29 Ottobre 2018, 19:34

