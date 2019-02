Tumori a Napoli, dati choc: in crescita polmone e colon, donne più colpite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 3 Febbraio 2019, 09:00

È ufficialmente in pista il registro tumori della Asl Napoli 1, l'ultimo che ancora mancava all'appello dei 7 attivati in Campania negli ultimi anni (compreso quello pediatrico del Santobono). Per la prima volta la città dispone di dati certi e verificati, relativi all'incidenza e mortalità per cancro dei cittadini residenti. I numeri, relativi al triennio 2010-2012, non sono stati ancora presentati e divulgati in quanto si attende che sia chiuso il complesso lavoro di comparazione epidemiologica con le altre province e con le macroaree del Paese (Nord, Centro e Sud Italia). Un lavoro che durerà ancora alcuni giorni. Siamo tuttavia in grado di anticipare, con le dovute cautele, il quadro d'insieme che ne emerge. La situazione rimanda alla presenza, a Napoli, di un'incidenza, ma soprattutto di una mortalità per tumori, piuttosto elevata. Presumibilmente paragonabile a quella delle altre aree critiche della regione. Picchi che riguardano soprattutto i tumori del colon retto, del polmone (nelle donne ma anche tra i non fumatori), della mammella, della cervice uterina, delle ovaie e del melanoma.