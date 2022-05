Turismo a Napoli, è boom di arrivi: «Sette milioni di transiti a Capodichino fino a ottobre»

Nel solo mese di aprile sono passati per l'aeroporto di Capodichino circa un milione di passeggeri e fino alla fine di ottobre si prevede che saranno 7 milioni i turisti in transito. A riportare la fotografia degli arrivi nel capoluogo campano è l'assessore al turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato.

APPROFONDIMENTI IL TURISMO Turismo a Napoli, è allarme personale: «Paghe basse, ora... IL TURISMO Turismo a Napoli, i numeri di Confesercenti: «133mila turisti... IL TURISMO Napoli-New York dall'aeroporto di Capodichino: torna il volo...

A margine della presentazione del «Maggio dei Monumenti», Armato ha evidenziato come l'iniziativa culturale «spesso segna l'inizio della stagione turistico-culturale cittadina che invece quest'anno ha preso il via già dal mese di aprile con arrivi dall'Italia, dall'Europa e ora anche dagli Stati Uniti e dal Giappone».

«Siamo impegnati - ha affermato Armato - per fare tanto affinché Napoli possa essere una città accogliente, inclusiva come è nella sua identità e perché ci siano eventi, spettacoli, momenti culturali e di approfondimento tutto l'anno anche per destagionalizzare gli arrivi e perché Napoli sia attrattiva sempre e non solo in primavera o a Natale».