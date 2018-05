Turismo, Napoli terza meta in Italia: più 17,8% rispetto all'anno scorso

Giovedì 10 Maggio 2018, 16:47 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2018 16:47

Per quanto riguarda le province preferite dai turisti, la provincia italiana con il maggior afflusso di entrate si conferma Roma (6.743 mln), che ha segnato una crescita del 20,3% rispetto al precedente anno. Anche Venezia e Napoli hanno evidenziato incrementi significativi (rispettivamente +19,4% e +17,8%), mentre per Milano e Firenze le entrate sono risultate in diminuzione (-2,4 e -6,3%). Questi i dati emersi sul turismo alla conferenza «L'Italia e il turismo internazionale», tenutasi questa mattina all'Auditorium Santa Margherita di Cà Foscari.Osservando i dati che invece riguardano i comportamenti degli italiani all'estero, le province che contribuiscono di più sono Roma e Milano: «Insieme - ha spiegato Claudio Doria, della divisione statistica sull'estero della Banca d'Italia - raggiungono il 21%. La motivazione che porta gli italiani all'estero è la vacanza per il 43,5% dei casi (69,9% per gli stranieri in Italia), seguita dal lavoro, con il 32% (13,7% gli stranieri in Italia) in termini di spesa. Gli italiani spendono di più all'estero di quanto non facciano gli stranieri in Italia: il valore è di 701 euro contro 629 pro capite. Ma il valore è definito dal fatto che gli italiani stiano di più all'estero rispetto agli stranieri. Infatti, la differenza è 8,7 giorni contro 6,3, per una spesa di 100 euro da parte degli stranieri, che spendono di più, contro gli 81 euro degli italiani».