Turismo a Napoli, poche disdette ma a gennaio c'è il calo per il Covid

All'inizio di dicembre le camere degli alberghi di Napoli, per i giorni di San Silvestro e di Capodanno, erano già prenotate al 90%, tutto lasciava presagire che ci sarebbe stato un sold out, come ai tempi in cui il mondo non conosceva la pandemia.

Oggi, invece, lo scenario è totalmente diverso: la crescita dei contagi ha messo in allarme i vacanzieri, sono fioccate le disdette, le camere negli alberghi napoletani per i giorni di festa di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati