Turismo, sport e lavoro: confronto promosso da Fratelli d'Italia

“Turismo, economia, trasporti, lavoro, sport: criticità e soluzioni per Napoli”. Di tutto questo si discuterà il 6 luglio alle 18 presso il teatro Troisi in via Giacomo Leopardi 192 a Napoli in un confronto promosso da Fratelli d'Italia. Dopo i saluti iniziali di Pino Di Guida e Maurizio Pecorilla, ci sarà una introduzione di Diego Militerni. Poi il dibattito moderato da Ugo Chirico con gli interventi di Francesco De Simone, Luca Ferrari, Enzo Pinto e Carmine Laforgia. Infine le relazioni dei parlamentari Marta Schifone, Sergio Rastrelli, Antonio Iannone e Michele Schiano. Conclusioni di Giovanni Donzelli.

