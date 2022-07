Scivola nel cratere del Vesuvio, scatta la denuncia: era senza ticket

Proprio un'americanata quella vissuta al Cratere del Vesuvio ieri pomeriggio, alle 15 circa, quando un turista statunitense di 23 anni giunto nel piazzale a quota mille insieme a tre familiari, non avendo trovato biglietti disponibili (si prenotano solo online), ha deciso di avventurarsi per sentieri ufficialmente non percorribili. La famigliola a stelle e strisce, giunta dal versante di Ottaviano, una volta trovati problemi ai tornelli non si è persa d'animo: individuato un cancello aperto al rifugio Imbò i quattro vi si sono infilati, trovandosi, indisturbati, nell'area del Cratere. E un passo alla volta sono arrivati in cima. Lì, all'altezza delle Fumarole, come poi ricostruito dai soccorritori, il 23enne nel tentativo di farsi un selfie con i suoi familiari ha perso la presa del suo cellulare, che è caduto nel cratere.

Il giovane ha quindi provato a calarsi nella bocca del vulcano. E vi è scivolato dentro. I primi a intervenire sono state le Guide vulcanologiche del Presidio Permanente Vulcano Vesuvio, che si sono calate con le corde e lo hanno riportato in cima, mentre intanto erano giunti i carabinieri forestali della stazione Parco, quelli della sezione radiomobile di Torre del Greco e della tenenza di Ercolano e persino un elicottero del soccorso alpino. Il giovane è stato portato dalle guide nell'area dell'infopoint e qui medicato. Ha riportato molteplici escoriazioni alla schiena e alle braccia, ma quando le forze dell'ordine gli hanno proposto una visita al pronto soccorso lui ha rifiutato. È però stato costretto ad «accettare» la denuncia per invasione di terreni pubblici o ad uso pubblico che gli è stata notificata dai carabinieri.



«Siamo addestrati per queste situazioni di pericolo - spiegano le guide - e in squadra siamo riusciti a salvare questo turista inesperto che ha voluto sfidare il cratere. Tutte le guide in vario modo hanno dato il loro contributo: chi lo ha avvistato, chi lo ha trattenuto, chi lo ha recuperato e chi lo ha medicato e soccorso. Per fortuna non si è verificata una tragedia, ma i visitatori che non rispettano le regole rischiano tanto».

Sempre ieri i carabinieri hanno denunciato una coppia di turisti che senza autorizzazione ha intrapreso quello stesso percorso vietato: un segnale chiaro della necessità di incrementare i controlli nell'area, tanto più alla luce del regolamento che continua a negare l'acqisto del biglietto in cima. Sono ancora numerosi, infatti, i visitatori che arrivano a quota mille senza sapere di avere bisogno del ticket acquistato online per entrare. E che quindi le provano tutte per riuscire a raggiungere la meta, a costo di furberie ma anche a rischio della propria incolumità.