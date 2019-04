Martedì 30 Aprile 2019, 17:04

Matthias Shumann, il papà di Sebastian, il ragazzo tedesco ferito per il crollo di un fregio di un palazzo al Corso Umberto, ha scritto a Prefetto e Questore di Napoli per ringraziare chi si è prodigato per il soccorso e le cure del figlio. Parole d'elogio per la Polizia di Stato e per il personale dell'Ospedale del Mare ma soprattutto per Mariachiara Amato, la studentessa 21enne che era per caso sul posto del crollo e si è prodigata per fare da traduttrice nei momenti del soccorso, seguendo anche la famiglia in ospedale per continuare a dare il suo sostegno e il suo contributo.La studentessa verrà accolta, giovedì mattina, a palazzo San Giacomo, dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che ha chiesto di incontrarla per esprimerle il ringraziamento a nome di tutta la città.Nella sua lettera il papà del regazzo ferito scrive, tra l'altro: «Mariachiara con la sua presenza è riuscita a dare a Sebastian, Peggy, Lennox ed a me, tutto il supporto ed il sostegno di cui avevamo bisogno, sia materiale sia morale, confortandoci come meglio poteva. Non ci ha abbandonato mai, era in continuo contatto telefonico con me ed i miei familiari, venendo tutti i giorni in ospedale, sino al termine della degenza. Per noi tutti è stata un vero angelo custode, che ha saputo affrontare con grande determinazione e coraggio un evento che ci ha scossi profondamente. La sua preziosa intermediazione ci ha consentito di comunicare facilmente con il personale medico facendoci guadagnare tempo prezioso per l’immediato soccorso a Sebastian. GRAZIE MARIACHIARA».