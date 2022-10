Turista rapinato dell'orologio in via Toledo a Napoli: preso il bandito

Turista inglese aggredita e rapinata in via Toledo, a Napoli: nel mirino l'orologio, preso dal malvivente che è poi scappato in sella a uno scooter. Ma grazie alle foto segnalatiche, il bandito è stato riconosciuto e arrestato. Nella sua abitazione, nascondeva sei orologi, tutti sequestrati. Il 44enne napoletano con precedenti di polizia è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per rapina aggravata e lesioni personali nonché denunciato per ricettazione.