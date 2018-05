Venerdì 25 Maggio 2018, 19:59 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 19:59

Una turista tedesca è finita in ospedale dopo aver subito uno scippo mentre passeggiava su via Duomo. L’anziana di 67 anni era in compagnia del marito per una vacanza di qualche giorno a Napoli e stava visitando il centro storico, quando è stata strattonata dai malviventi che le hanno strappato l’orologio di lusso che indossava al polso. L'episodio è accaduto intorno alle 17.30 mentre la strada era affollata di gente e turisti.L’aggressione e lo strattonamento violento hanno procurato alla vittima traumi al polso e al braccio e reso necessario l’intervento dei sanitari dell’ospedale Loreto Mare che hanno assistito la donna. Il Rolex della straniera è finito nel bottino degli scippatori e l’anziana, visibilmente provata e sotto shock è al momento seguita dalla Polizia di Stato che sta indagando sulla vicenda e raccogliendo la testimonianza della vittima e del marito che le era al fianco al momento dello scippo, consumato in una manciata di secondi.