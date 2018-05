CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 15 Maggio 2018, 23:04 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 23:10

«Quello di Meta non è l’unico caso. Quanti ce ne sono? Qui arrivano diverse denunce simili». Sandro Pennasilico, procuratore di Torre Annunziata, conferma che la violenza di gruppo ai danni di una turista inglese cinquantenne potrebbe essere solo uno degli episodi da censura avvenuti in Penisola Sorrentina. Molte denunce arrivano «il giorno dopo», quando le vittime sono già tornate nei loro Paesi, e impiegano anche mesi a raggiungere gli uffici inquirenti oplontini. La tecnica utilizzata, infatti, sembra studiata ad hoc dagli stupratori, che entrano in azione durante l’ultima serata di soggiorno delle vittime. Un modo per rendere più complicate eventuali denunce, visto che molti turisti preferiscono tornare a casa e poi denunciare con calma, per evitare di cambiare biglietti o pagare penali ai tour operator. Le donne che raccontano di essere state violentate hanno età variabili e, in quasi tutti i casi, non riescono neanche a raccontare dettagli utili per incastrare i responsabili. Alcune raccontano di essere passate da un rapporto consenziente alla degenerazione della violenza di gruppo, proprio perché stordite dalla «droga dello stupro».