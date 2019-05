Turisti energetici: sono cinquemila i campani che non pagano le bollette luce e gas

Venerdì 24 Maggio 2019, 13:05 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 13:11

Secondo le stime di Facile.it, nel 2018 sono stati più di 120.000 gli italiani, dei quali quasi 5mila campani, che, dopo aver saltato il pagamento di una o più bollette luce e gas, hanno cercato di cambiare fornitore di energia. Il dato arriva dall’analisi realizzata dal comparatore su un campione di oltre 20.000 contratti di cambio fornitura raccolti nel 2018, dai quali è emerso come il 2,8% delle richieste sia stato respinto dal nuovo venditore proprio a causa di una pregressa morosità del richiedente.Tra i 120.000 che hanno cercato di cambiare fornitore pur avendo bollette arretrate, ci sono i turisti energetici, che passano da un operatore all’altro senza pagare le bollette, e coloro che, trovandosi in difficoltà, non hanno potuto onorare i debiti legati ai consumi di luce e gas.I dati, suddivisi su base regionale, vedono nella Calabria la regione con la percentuale più alta di morosi cui è stato negato il contratto con l’8,9% di nuovi contratti respinti per morosità pregressa, seguita dalla Sicilia, con il 7,4%, e al terzo posto la Campania con il 4%.I valori cambiano sensibilmente al variare dell’età dell’intestatario del contratto e, in questo caso, gli utenti potenzialmente meno “corretti” sembrano essere i più giovani.Nonostante le verifiche, non sempre gli operatori identificano in tempo i morosi, che spesso riescono a cambiare fornitore in barba ai debiti insoluti. Le iniziative introdotte per arginare il cosiddetto turismo energetico, però, sono sempre di più; tra esse c’è il Corrispettivo di morosità (Cmor). Si tratta di un meccanismo, poco conosciuto dai consumatori finali, che consente ai fornitori di energia di recuperare dal cliente moroso parte degli importi delle bollette non saldate, anche qualora questi riesca a cambiare venditore.