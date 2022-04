Napoli, pienone di turisti nel weekend del 1° maggio

Dopo due anni di stop a causa della pandemia a Napoli si rivedono gli «affollamenti» in termini di visitarori stranieri e italiani.

Il centro storico di Napoli anche questa mattina, favorevole anche la giornata soleggiata, è stata la meta scelta da tanti turisti. «Napoli è meravigliosa», dice una turista in visita alla cattedrale del Duomo. «Ricominciamo da Napoli: meraviglioso teatro a cielo aperto. -dice un visitatore venuto dell'Emilia Romagna- Peccato che gli stessi napoletani non ne sappiamo apprezzare il valore».

Tra i luoghi presi d'assalto: il Duomo, San Gregorio Armeno, Via dei Tribunali, Santa Chiara, la Cappella San Severo e la Piazza di San Domenico Maggiore. Tante le iniziative per il rilancio della zona, tra cui quella del comitato «vivi via Duomo» che si terrà il 10 maggio come spiega Luigi Guadagno: «a tutti i turisti che verranno nei nostri negozi offriremo un vaucher per un caffè. Un modo concreto per rendere questa area della città ancora più attrattiva». Si preannuncia il pienone anche per la prima domenica di maggio nel giorno della festa dei lavoratori.