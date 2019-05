Venerdì 10 Maggio 2019, 16:58

Disagi per decine di turisti a Napoli, costretti a scendere dal bus per un guasto del mezzo. È accaduto questa mattina, in piazza Nazionale dove si è fermato l'Alibus dell'Anm che stava trasportando al porto gli utenti imbarcati all'aeroporto di Capodichino.L'episodio si è verificato intorno alle 12 e i turisti sono rimasti più di mezz'ora in attesa di una soluzione. Dopo circa 40 minuti, è giunto sul posto un secondo mezzo aziendale che ha proseguito la tratta interrotta a causa del guasto. Se da un lato, i vertici aziendali hanno dichiarato di «aver assicurato il servizio con la sostituzione del bus», dall'altro c'è chi critica la «gestione fallimentare dei trasporti che sminuiscono Napoli agli occhi dei turisti con continui disservizi» come affermato dal leader di Identità meridionale Giuseppe Alviti che ha chiesto le dimissioni dei vertici aziendali.Anche sul fronte sindacale, l'episodio ha scatenato malumori e prese di posizione molto dure. «Ancora una volta gli utenti sono costretti a pagare sulla propria pelle l'incapacità dei responsabili del servizio di superficie di garantire una manutenzione efficace ed efficiente dei bus-spiega Adolfo Vallini dell'Usb- sono guasti decine di mezzi che quotidianamente obbligano i conducenti a riportare i bus in deposito per le riparazioni».«L' arrivo dei 56 nuovi pullman non è servito a migliorare la qualità del servizio e a ridurre i tempi di attesa alle fermate-insiste il sindacalista - l'Anm necessita di un management capace di assicurare la mobilità a milioni di cittadini e turisti che affollano la città in tutti i periodi dell'anno».