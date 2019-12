Sono ancora in corso a Castellammare le operazioni di soccorso di due escursionisti stranieri, dispersi sul monte Faito e scivolati in una scarpata. L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio di oggi. I due sono stati individuati grazie al segnale gps del telefonino, sono coscienti, stanno bene, ma a causa del buio sono scivolati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castellammare. A quanto pare, i due provenivano da via Quisisana. Ultimo aggiornamento: 23:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA