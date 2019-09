La filosofia del pezzotto che ci rende collusi

Martedì 24 Settembre 2019, 08:00

Che fosse a Napoli il cuore della mastodontica organizzazione criminale finalizzata alla realizzazione di un vero e proprio network internazionale di diffusione illegale di piattaforme televisive a pagamento (Sky, Dazn, Netflix e tante altre) non ci ha sorpreso affatto. E nemmeno è una novità che siano tanti, troppi i napoletani a utilizzare impunemente il fatidico «pezzotto». Lo sapevamo da tempo. Quel che invece sorprende, e fa riflettere, è che dopo la tempesta della maxi operazione di giovedì scorso condotta da Guardia di Finanza e Polizia Postale per sgominare la grande truffa, è tornata la quiete gratificante della visione a poco prezzo, e già domenica in Campania quasi tutti sono riusciti a vedere (illegalmente) la partita del Napoli. È bastato un cambio di codici e via, preceduto da un video su YouTube in cui il responsabile dell'azienda che gestisce una rete Iptv internazionale ha tranquillizzato i suoi clienti sulla privacy dei loro dati e li ha rassicurati sui tempi di messa in onda della tv pirata: e in effetti, le promesse sono state mantenute. È partito un tam tam su whatsapp con i nuovi codici, ed è stato subito Lecce-Napoli.Ora, al di là dell'aspetto folcloristico della faccenda, che rende Napoli sempre più la caricatura di se stessa e di ciò che gli altri si aspettano da essa (la capitale della furbizia e dell'illegalità), sono due i dati su cui mi pare opportuno riflettere. Il primo riguarda il senso di impunità che accomuna i gestori di questo sistema e i suoi clienti finali: entrambi, infatti, agiscono come se la legge non esistesse, se non come fastidioso ostacolo da superare o evitare. Se i primi sono criminali telematici tout court, che gestiscono un giro di affari milionario, i secondi fanno parte di quell'ampia zona grigia di collusione, che beneficia del reato, anzi lo alimenta con la sua domanda; una zona grigia trasversale, che abbraccia fasce sociali e anagrafiche molto diversificate.Per questi ultimi in particolare, tornare a praticare un comportamento illecito a pochi giorni da un intervento così plateale della polizia, vuol dire essere totalmente incapaci di percepire il reato che si sta compiendo (che è di natura anche penale). Vuol dire, cioè, essere convinti che l’obiettivo principale non sia agire nel giusto, ma piuttosto agire nella convenienza personale, in barba ai divieti e alle leggi, che a questo punto non vengono vissuti nemmeno più come tali. Non si spiegherebbe, altrimenti, il senso di questa coazione a delinquere, se non come una tabula rasa etica e civica che molti nostri concittadini si portano dietro come bagaglio (sotto)culturale. Che la truffa sia perpetrata ai danni di un soggetto privato e non dello stato (come nel caso, altrettanto diffuso, dell’evasione fiscale) non cambia i termini della questione: quel che conta è che qui si pratica, di fatto, l’arte della truffa come prassi normale e quotidiana, tanto che nemmeno il rischio della sanzione sembra più funzionare da deterrente. Ci troviamo, cioè, di fronte a una colossale assenza di Super-io (per dirla in termini grossolanamente psicoanalitici), che permette il perseguimento ossessivo del principio di piacere, senza scrupoli né rimorsi, laddove manca del tutto un'interiorizzazione di codici di comportamento, divieti e schemi di valore più elementari. Un popolo di spensierati e disobbedienti Pinocchi, dunque, che tra paccotti e pezzotti tenta di farla sempre franca. Ed è qui che mi riallaccio al secondo punto della questione che meriterebbe di essere approfondito: la dimensione nazionale, cioè, di questo malcostume, che a Napoli nasce e pasce, ma da Napoli si è diffuso in tutto il Paese (e anche oltre). Cinque milioni di clienti sparsi dalla Sicilia alla Lombardia vogliono dire questo: che la città si è trasformata, ancora una volta, in un laboratorio nazionale dell’illegalità, nello specchio di un'intera nazione, quella che è all’eterna ricerca della realizzazione del proprio «particulare». Un ruolo e una funzione che Napoli rischia però di pagare molto caro, nella percezione collettiva del resto d’Italia, con le stimmate di una devianza da condannare coram populo, per allontanarla da sé, a mo’ di esorcismo, per quanto poi emulata in privato. Chi è, infatti, che vorrebbe guardare riflesso allo specchio l’aspetto peggiore di se stesso?