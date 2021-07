A Napoli è «Uber summer», tariffe speciali e sicurezza per raggiungere i luoghi del cuore

L’estate 2021 si appresta ad essere quella della ripartenza, grazie alla possibilità di riprendere a viaggiare. Ci sono però anche tante persone che resteranno in città o turisti che visitano Napoli finalmente dopo mesi (secondo l’Osservatorio Uber su Turismo e Mobilità tra maggio e giugno c’è stata una crescita media del 106% a livello nazionale delle corse effettuate da utenti stranieri in Italia con un livello di corse addirittura quadruplicato per la città di Napoli), e proprio per loro Uber lancia la campagna Uber Summer.

APPROFONDIMENTI I TRASPORTI Metropolitana di Napoli, 30 milioni per completare le stazioni Duomo... I TRASPORTI Circumvesuviana, incendio e stop ai treni ​sulla tratta ferroviaria...

Dal 13 luglio al 5 settembre tutti i napoletani e coloro i quali si trovano a Napoli e vorranno godersi un momento di svago per raggiungere alcuni dei luoghi “di vacanza” nel capoluogo - Scoglione di Marechiaro, Gaiola e Pontile di Bagnoli - potranno farlo in sicurezza con Uber con una tariffa scontata del 25% da e per queste destinazioni. Lo Scoglione di Marechiaro è un paradiso roccioso bagnato dal mare a Posillipo che offre la possibilità di tuffarsi in un’acqua limpida e cristallina; la Gaiola, l’isola davanti la costa di Posillipo con il suo parco sommerso, area marina protetta e spiagge; infine il Pontile di Bagnoli una delle passeggiate più belle e suggestive del lungomare flegreo. La campagna Uber Summer è un’ulteriore conferma dell’impegno di Uber nel creare opportunità attraverso il movimento per tutti. In Italia, il servizio è disponibile oltre che a Napoli a Milano, Roma, Torino e Bologna. Accedere a

Uber Summer è molto semplice: Apri l’app di Uber Inserisci il codice UBERSUMMER21 che si applicherà alla tariffa finale che appare sul tassametro (scontata del 25%) Scegli una destinazione a Napoli: Marechiaro Scoglione, Gaiola e Pontile di Bagnoli Goditi la tua giornata e quando sarà ora di ritornare a casa, segui la stessa procedura. Grazie al Protocollo di Sicurezza “Porta a Porta” Uber garantisce agli utenti dell’app un'opzione di trasporto nel rispetto di tutte e misure di sicurezza per passeggeri e autisti che sono state introdotte sin dalla prima fase dell’emergenza e che continuano a rimanere in vigore, quali: obbligo di indossare la mascherina per autisti e passeggeri; costante sanificazione dei veicoli; fornitura di gel igienizzante per autisti e passeggeri; mask verification per gli autisti che devono dimostrare di indossare una mascherina o una copertura per il viso prima di iniziare il servizio, scattandosi un selfie da caricare sull’app; mask verification per i passeggeri: i passeggeri segnalati in passato per non aver indossato la mascherina, alla successiva prenotazione, dovranno provare di indossarla scattandosi un selfie con l’App per procedere con la corsa.

Le foto inviate dagli utenti saranno eliminate subito dopo la verifica, e non saranno condivise con il driver. Informazioni su Uber La missione di Uber è creare opportunità attraverso il movimento. Abbiamo iniziato nel 2010 risolvendo un semplice problema: come ci si può spostare semplicemente con un click? Oltre 15 miliardi di corse dopo, continuiamo a lavorare per realizzare prodotti utili ad avvicinare le persone ai luoghi dove vogliono essere. Cambiando il modo in cui le persone, il cibo e le cose si muovono nelle città, Uber è una piattaforma che apre il mondo a nuove possibilità.