Ubriaco aggredisce la madre che si barrica in casa, arrestato 24enne

Giovedì 29 Agosto 2019, 15:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUGLIANO - Picchia la madre per ottenere i soldi per acquistare alcol, 25enne fermato dai carabinieri. È quanto successo in via San Luca dove il giovane ha aggredito la madre per ottenere i soldi per l'acquisto di alcol. La donna, dopo l'ennesima aggressio si è barricata in casa. Il figlio, una volta tornato a casa e non potendo entrare, ha inveito contro la donna tentando di forzare la porta d'ingresso.La vittima ha allertato il 112 e il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato il peggio e messo fine alle aggressioni del giovane nei confronti della donna che duravano da tempo. La vittima è stata visitata presso l'ospedale San Giuliano per un dolore al petto, stati d'ansia, distorsione e distrazione del collo.Il 24enne, invece, è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale.