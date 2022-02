Ubriaco al volante, tampona i militari: ed è anche positivo al coronavirus

Asse mediano, direzione Lago Patria, Giugliano in Campania. I carabinieri stanno effettuando dei rilievi per un incidente stradale avvenuto nella notte, quando un 33enne a bordo di un suv percorre ad alta velocità la strada. I militari gli intimano di rallentare, ma lui punta dritto e colpisce in pieno la fiancata anteriore sinistra della gazzella e prosegue la marcia fino a quando non rimane imbottigliato nel traffico. Bloccato. Visibilmente ubriaco, il 33enne di Pozzuoli viene trasportato presso l’ospedale di Pozzuoli per gli esami alcolemici e tossicologici: non solo risponderà dei reati di omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale e danneggiamento, ma anche di violazione della quarantena per Covid. Dagli accertamenti è risultato positivo lo scorso 22 gennaio.

