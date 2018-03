Ubriaco su scooter sbatte contro un’auto, l’amico operato d’urgenza è in prognosi riservata

Sabato 10 Marzo 2018, 19:21 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 19:21

TORRE DEL GRECO. Grave incidente in Litoranea, scooter con conducente ubriaco sbatte sul cofano di un’auto ferma davanti alle strice pedonali: l’amico 23enne in prognosi riservata. Un volo di 20 metri per lo scooter Piaggio Beverly, con a bordo due 23enni, che oggi alle 13 circa in via Litoranea è andato a sbattere contro un’auto che si era fermata davanti alle strisce pedonali per far attraversare un anziano.Intervenuti immediatamente sul posto gli agenti della polizia municipale, coordinati dal tenente Antonio Oculato, che hanno assistito i feriti e fatto i rilievi del caso. Secondo la ricostruzione degli agenti di polizia municipale (oltre a Oculato hanno lavorato al caso per diverse ore Antonella Pagano, Vincenzo Romagnolo, Giuseppe Russo, Carmelo Cozzolino e Giovanni fuccillo), coaudivati dalle telecamere di videosorvaglianza cittadine questa la dinamica: il conducente dello scooter che proveniva da Torre Annunziata a tutta velocità, per scansare l’anziano intento ad attraversare la strada è andato a sbattere contro l’auto che veniva dal senso opposto, con a bordo una donna e una bimba piccola.Dopo un volo di 20 metri i due passeggeri dello scooter sono stati scaraventati al suolo: il conducente, D.A. provvisto di casco ha riportato alcune contusioni mentre il passeggero B.G. senza caso è rimasto gravemente ferito. Due autoambulanze sono accorse e hanno accompagnato B.G. al Pronto Soccorso dell’ospedale Maresca, dove è stato operato d’urgenza, con asportazione della milza, ed ora è in prognosi riservata e D.A. al Pronto Soccorso di Boscotrecase dove resterà per 12 ore sotto osservazione. Nulla è accaduto alla conducente dell’auto e alla bambina, se non una gran paura.Tuttavia, durante i controlli, gli agenti di polizia municipale hanno scoperto che il conducente dello scooter, D.A., guidava senza patente, senza assicurazione al mezzo e, soprattutto, è risultato positivo all’alcol test.