Ubriaco minaccia barista e poliziotto, arrestato dopo una colluttazione

A Striano ubriaco pretende di bere ancora, minaccia il titolare che chiede aiuto a un altro avventore. Un poliziotto libero dal servizio che, dopo essersi qualificato, tenta di calmare quell'uomo in evidente stato di agitazione. In aiuto arriva una pattuglia del vicino commissariato, l'aggressore viene bloccato dopo una colluttazione. M.M., 47enne slovacco con precedenti di polizia, è in arresto per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.