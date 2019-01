Ubriaco al volante, fugge al posto di blocco: catturato dopo inseguimento di 10 km

Domenica 13 Gennaio 2019, 12:27

Questa notte, a Nola, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 35enne di Saviano, nel Napoletano, già noto alle forze dell'ordine. Insospettiti da una manovra repentina effettuata dall'uomo alla guida della sua vettura quando a distanza aveva notato la presenza dei carabinieri, i militari hanno cominciato a inseguirlo. L'uomo non si è fermato iniziando un inseguimento che si è protratto per circa 10 chilometri fino a Castello di Cisterna, dove con l'ausilio di colleghi della locale compagnia, i carabinieri lo hanno bloccato. Trovato e sequestrato un coltello di genere proibito.L'uomo è stato accompagnato all'Ospedale di Nola per esami alcolemici e tossicologici. È risultato positivo all'assunzione di sostanze alcoliche. La sua auto è stata sottoposta a sequestro. L'arrestato attende il rito direttissimo.