Uccisa dal marito, il calvario di Fortuna: tanti lividi sul corpo e capelli strappati

Venerdì 8 Marzo 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2019 23:03

Non una goccia di sangue in quella casa, ma tanti lividi sul corpo di Fortuna. Lividi che aveva provato a giustificare in famiglia spacciandoli per piccoli traumi domestici. Dignità, decoro, silenzio, fino al giorno dell’aggressione, in un crescendo di violenza. Ad ascoltare le testimonianze raccolte sul posto, lì a pochi passi dall’abitazione in cui si è consumato l’ultimo uxoricidio a Napoli, urla e scenate di gelosia erano frequenti.Racconta una donna del posto: «Una volta ho visto Fortuna in strada, le mancavano delle ciocche di capelli, a questo punto penso che fosse stata picchiata dal marito nell’ennesimo travaso di gelosia». E ancora: «Urla e litigi erano frequenti, sempre per la storia della gelosia». Brutto il caso di Fortuna Bellisario, la 37enne di via Miano colpita a morte dal marito 41enne Vincenzo Lopresto, al termine di un litigio esploso nel loro appartamento di Miano.Ferita a morte con la stampella che il marito usava in questi giorni, in un rapporto che aveva conosciuto altri momenti difficili. E lo dimostrano quei lividi rinvenuti sul corpo della donna, nel corso delle primissime indagini condotte dai medici legali, tracce da tenere nascoste, da mascherare alla men peggio quando sei in compagnia di tua madre o degli amici. Inchiesta condotta dal pm Barela, in un fascicolo coordinato dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone, si attendono gli esiti dell’autopsia, mentre gli inquirenti sono pronti a chiedere la convalida dell’arresto dinanzi al gip per omicidio volontario. Decisivo l’esito dell’autopsia, anche per stabilire cosa ha provocato il decesso: le botte a mani nude, con il colpo di stampella finale o un infarto per lo spavento?Inchiesta in corso, un intero spaccato familiare viene passato al setaccio. Una donna uccisa, il marito in cella, tre figli affidati ai servizi sociali. Uno scenario da mettere a fuoco, anche per capire se ci fosse premeditazione da parte di Lopresto nel chiudere i conti in modo violento con la moglie.