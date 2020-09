Uccise il figlio durante una lite: condannato a 14 anni, resta libero

Uccise il figlio al culmine di una lite: condannato a 14 anni di carcere, ma per il giudice non è pericoloso e resta in libertà. La tragedia familiare era avvenuta nel rione Savorito, uno dei quartieri dello spaccio di Castellammare di Stabia. A perdere la vita fu Giuseppe Napodano (nella foto), 40enne con precedenti per spaccio di droga conosciuto in quegli ambienti con il soprannome di «Peppe l'avvocato».

Nella notte tra il 4 e il 5 settembre 2016, il 40enne incontrò sotto casa suo padre Antonio Napodano, oggi 65enne, anche lui con precedenti. I due avevano litigato telefonicamente qualche giorno prima per un motivo banalissimo: il papà non era stato invitato ad una cerimonia di famiglia e non aveva gradito la cosa, ma le questioni erano anche di natura economica. Dalle parole, i due passarono ai fatti e si affrontarono in traversa Don Bosco. Il più giovane, raccontano le indagini dei poliziotti del commissariato di Castellammare, armato di una mazza da baseball colpì il padre, che invece rispose con un coltello, estratto solo in un secondo momento.

I due arrivarono in ospedale in momenti diversi, entrambi feriti. Giuseppe Napodano era stato raggiunto da diversi fendenti all'addome, uno al fianco e un'altra profonda ferita nella spalla sinistra. Nonostante un intervento chirurgico al polmone, il 40enne finì in coma e, dopo il trasferimento all'ospedale di Caserta, morì dopo due settimane per i postumi di quella lite. Suo padre Antonio, invece, fu medicato e dimesso dall'ospedale per le diverse ferite, di cui una alla testa. Per questi fatti, che confessò immediatamente, Antonio Napodano non è mai stato arrestato. Non c'è mai stato pericolo di fuga, né comportamenti «sbagliati» da parte del 65enne che, assistito dall'avvocato Francesco Schettino, ieri ha affrontato il processo dinanzi al gup Antonello Anzalone, presso il tribunale di Torre Annunziata.

Napodano non ha battuto ciglio davanti alla richiesta di 14 anni di carcere (sarebbe stata di 21, ma la scelta del rito abbreviato ha permesso uno sconto di pena) avanzata dal pm Giuseppe Borriello e confermata dalla sentenza di primo grado. Una pena che al momento il padre assassino non sconterà: secondo il giudice il suo comportamento in questi quattro anni non ha mai destato alcun sospetto e da parte sua c'è sempre stata massima collaborazione, dunque resta libero in attesa che il processo si definisca. Dal canto suo, l'avvocato Schettino ha già preannunciato ricorso in Appello perché «siamo davanti ad un chiaro caso di legittima difesa, Antonio Napodano non voleva uccidere suo figlio». Dopo le motivazioni, il processo proseguirà in secondo grado dove la questione sarà sicuramente ripresentata.

