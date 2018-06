Circolava con documenti falsi e viaggiava su un’auto con targa lituana. Ha insospettito una pattuglia di carabinieri del nucleo radiomobile di napoli. L’uomo, un 45enne di origine marocchina, è stato bloccato e sottoposto ai primi veloci controlli. Ai militari ha esibito documenti falsi con le generalità di un suo connazionale ma è stato scoperto e identificato mediante la rilevazione delle impronte.



Emersa la sua vera identità è velocemente venuto fuori che sul 45enne pendeva un provvedimento emesso dalla corte di appello di Marrakech per l’omicidio di un poliziotto commesso in marocco nel 2002. L’uomo è stato quindi tratto in arresto ai fini dell’estradizione nonché per essersi reso responsabile di sostituzione di persona, falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale, possesso di documenti di identificazione falsi e ricettazione. Dopo le formalità è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

Lunedì 25 Giugno 2018, 13:25 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2018 13:25

