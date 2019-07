CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 12 Luglio 2019, 09:15

Quindici anni dopo la faida, arrivano le condanne definitive per i killer degli Omobono-Scarpa e altri protagonisti della guerra di camorra stabiese. Uno di loro, però, è irreperibile da sette anni. La Corte di Cassazione ha chiuso con il sigillo definitivo uno dei periodi più bui della storia criminale stabiese, con una serie di omicidi eccellenti e un nascente clan che cercò di scippare fette di malaffare ai D'Alessandro. Confermati gli ergastoli per i due killer che si erano messi a capo del gruppo camorristico mai diventato veramente clan. Carcere a vita per Massimo Scarpa, alias «o napulitano», e Michele Omobono, detto «o marsigliese», i due capi del gruppo scissionista che innescò una guerra senza esclusione di colpi. I due sono detenuti da anni e nel 2004 dichiararono guerra alla cosca del quartiere Scanzano, ammazzando due pezzi da novanta del clan, innescando la faida e la scissione dai D'Alessandro.