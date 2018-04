Ucciso dalla meningite, la mamma di Luigi: «Niente fiori, ma donazioni alla scuola derubata»

Sabato 7 Aprile 2018, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2018 09:30

Hanno trovato la forza di pensare agli altri anche nel momento del dolore più grande. Maria e Biagio, i genitori di Luigi Passaro, il 16 enne morto due giorni fa al Cardarelli per una meningite fulminante, hanno espresso un auspicio particolare per il giorno dei funerali del ragazzo, che si terranno verosimilmente all'inizio della prossima settimana. Niente fiori in chiesa, ma donazioni per la scuola di San Rocco, l'istituto comprensivo che Luigi aveva frequentato fino a qualche anno fa, saccheggiata e devastata dai ladri nei giorni scorsi. I malviventi, che avevano fatto irruzione nel cuore della notte, erano riusciti a portar via tablet, pc portatili e distributori delle merendine per un valore di oltre 25 mila euro. Una mazzata tremenda per il corpo docenti, per la preside Ira Masillo ma soprattutto per gli alunni della scuola della popolosa e spesso dimenticata periferia di Marano.«Per il giorno dell'addio a Luigi, che per anni ha frequentato la scuola di San Rocco, vorremmo che tutti, anziché portare fiori o altro in chiesa, dessero il loro contributo, piccolo o grande che sia, per favorire l'acquisto delle attrezzature didattiche rubate nei giorni scorsi. Ci attiveremo - aggiungono i genitori di Luigi - affinché in chiesa via sia un apposito cestino per le offerte destinate all'istituto comprensivo. Crediamo sia il modo più giusto per ricordare nostro figlio, per rendere meno assurda questa assurda morte». La salma di Luigi non è stata ancora dissequestrata e con ogni probabilità le esequie slitteranno alla prossima settimana.«Da quanto ne sappiamo non sono stati ancora nominati i periti che dovranno assistere all'autopsia - aggiunge la signora Maria - Mio figlio era un ragazzo pieno di sogni e passioni: amava la musica, i Green Day, e studiava la chitarra da autodidatta. Un ragazzo d'oro, come tanti altri, innamorato della vita. Non doveva andare così». E ancora: «Ora non mi resta che Chiara. È fuori pericolo, i medici ci hanno rassicurati che non si tratta di meningite».La donna snocciola tantissimi ricordi, ma si sofferma, in particolare, sull'ultimo post pubblicato da Luigi sulla sua pagina Facebook: «Sono una stella cadente che salta nel cielo, come una tigre che sfida le leggi di gravità. Sono un'auto da corsa che passa come Lady Godiva. E vado via, vado, non fermarmi». Una strofa di una famosissima canzone («Don't stop me now») dei Queen, uno dei gruppi rock più amati da Luigi. Nel quartiere dove risiede la famiglia Passaro, intanto, vicini, amici, conoscenti e gruppo parrocchiale si stanno attivando per organizzare una fiaccolata «in ricordo del ragazzo e per essere vicini alla sua famiglia in questo difficilissimo momento». «Siamo tutti sconvolti, increduli per quanto è accaduto», dicono i promotori dell'iniziativa.