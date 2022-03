Ucraina, si muove la prefettura per gli affidi degli orfani: «Ora un censimento»

Da un lato l'enorme catena di solidarietà, dall'altro il pericolo che tutti gli aiuti messi in campo - da strutture pubbliche e singoli cittadini - possano essere vanificati da una mancanza di sinergia e di organizzazione. L'emergenza nell'emergenza riguarda soprattutto i bambini in arrivo dall'Ucraina, che - come segnalato ieri dal Mattino - sono stati dati in affidamento temporaneo anche su base fiduciaria e senza adeguata preparazione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati