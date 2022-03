Ucraina, arrivati a Kiev i medicinali donati dall'Ordine dei farmacisti di Napoli

Il console generale dell’Ucraina a Napoli Maksym Kovalenko ha ricevuto in Ucraina a Kiev i farmaci donati dall’Ordine dei farmacisti di Napoli con il progetto “Un Farmaco per tutti” curato, con la collaborazione di Federfarma, dal presidente Vincenzo Santagada, assessore alla Salute del Comune di Napoli. I farmaci sono arrivati all'ospedale di Zaporizhzhia (per la prima volta) e all'ospedale clinico di Kiev (secondo carico). Il console ha ringraziato personalmente Santagada per il suo impegno con queste parole: “Grazie di cuore per il grande aiuto alla mia Patria!”.