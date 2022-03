Ucraina, bimbi in fuga dalla guerra: in campo il Policlinico Federico II

«Siamo pronti e desiderosi di contribuire allo sforzo messo in campo dalla Regione in risposta al dramma della guerra in Ucraina». Oviettivo: prestare cure ai bambini ucraini, spiega Anna Iervolino, manager del Policlinico Federico II di Napoli, in campo assieme all'équipe di Malattie infettive pediatriche diretta da Alfredo Guarino proprio per garantire ai bambini in fuga un’attenzione particolare a ogni esigenza di salute, a partire dal Covid.

L’iniziativa rientra in un programma di cooperazione internazionale diretto al sostegno di bambini ucraini con malattie infettive già avviato negli scorsi giorni nell’ambito del network europeo della tubercolosi pediatrica (pTBnet) e della società europea di malattie infettive pediatriche (Espid). Inoltre, il reparto di Malattie infettive dell’adulto permette di chiudere il cerchio e garantire un'assistenza completa alla coppia madre-figlio senza necessità di una loro separazione nel corso del ricovero. Per eventuali richieste è possibile contattare direttamente il reparto telefonicamente (3482655270) o tramite mail (malattieinfettive.pediatria@gmail.com). Il call center è attivo h24.