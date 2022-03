Ucraina, carico di farmaci e alimenti partito da Napoli e diretto a Kiev

E' partito da Napoli e arriva domani a Kiev un nuovo carico di farmaci donati dall’Ordine dei Farmacisti di Napoli attraverso il progetto voluto dal presidente Vincenzo Santagada. «Dal capoluogo partenopeo partirà un carico a settimana» promette l’assessore alla Salute del Comune di Napoli e presidente dell’ Ordine dei Farmacisti Santagada. «Con oggi siamo a 115mila euro gia donati di farmaci, dispositivi medici, presidi sanitari e alimenti per bambini. Una volta a Kiev vengono distribuiti negli ospedali tra cui l’ospedale clinico in via Bohhovutivska». L’intervento è stato reso possibile grazie anche all’hub della Mostra d’Oltremare messo a disposizione dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.