Ucraina, Comune di Scisciano organizza una rete di accoglienza per i rifugiati nel nolano

Una rete territoriale per i rifugiati ucraini che scappano dalla guerra, una organizzazione che sia in grado di offrire accoglienza, cure, supporto psicologico e soprattutto assistenza nella procedura di regolarizzazione da avviare con gli uffici immigrazione della questura e della prefettura di Napoli. È quanto ha organizzato il Comune di Scisciano, guidato dal sindaco Eduardo Serpico, che ha tracciato delle linee guida per organizzare l'accoglienza dei profughi ucraini mettendo, tra l'altro, a disposizione dei Comuni del territorio che vorranno aderire, il supporto della propria equipe multidisciplinare del progetto SAI - sistema accoglienza ed integrazione - nella strutturazione di un percorso che coinvolga famiglie, istituzioni ed associazioni di volontariato.

Serpico, che è anche presidente del Tavolo dei Comuni dell'Agenzia di Sviluppo dell'area nolana, ha scritto ai colleghi del territorio invitandoli alla mobilitazione. «La guerra che da giorni sta devastando l'Ucraina - ha sottolineato - chiama tutti noi non solo a costruire importanti momenti di riflessione pubblica sull'urgenza della pace, ma anche e soprattutto ad agire concretamente in aiuto della popolazione ucraina presente in Italia e dei profughi in arrivo. È per questo motivo che attraverso il nostro Sistema di Accoglienza ed Integrazione, abbiamo deciso di mettere in campo una rete di azioni che pensiamo possano essere estese a tutti i Comuni dell'area nolana e non solo. Come sindaci dell'agenzia abbiamo già collaudato il modello della collaborazione e della sinergia che, oggi più che mai, potremo applicare insieme in tutta la nostra area». Il protocollo di accoglienza strutturato dal Comune di Scisciano prevede la costruzione di un percorso nella gestione delle esigenze dei rifugiati ucraini.

Per l'accoglienza sono state previste due possibilità: l'ospitalità delle famiglie e quella nelle strutture pubbliche messe a disposizione dai Comuni. Ad occuparsi degli adempimenti burocratici sarà l'equipe del progetto SAI del Comune di Scisciano. Regolamentata anche la parte che riguarda la richiesta di protezione internazionale ed il riconoscimento per tutti gli ucraini che vivono in Italia. «Fondamentale - si legge nelle linee guida - che i Comuni si dotino di sportelli di segretariato sociale che possano mettere in contatto i profughi e i cittadini ucraini in attesa di regolarizzazione con gli uffici immigrazione della questura e della prefettura di Napoli. Una corretta informazione sulle modalità d richiesta di protezione è quantomai necessaria e per questo motivo il comune di Scisciano, assieme alle associazioni YaBasta! e Nova Koinè, nell'ambito del progetto SAI, ha dato vita ad un servizio di consulenza telefonica per gli uffici anagrafici comunali ed i servizi sociali dei comuni limitrofi ed una banca contatti di mediatori e operatori legali formati sulla protezione internazionale». Il punto della situazione e le modalità di avvio del percorso saranno oggetto di un incontro in programma per le 16 di giovedì 3 marzo alla presenza delle comunità ucraine sul territorio, le realtà sociali e le istituzioni.