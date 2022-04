Profughi dall'Ucraina a Napoli, l'Università Federico II offre corsi di lingua italiana

Nell’ambito del piano di accoglienza degli studenti profughi, l’Università degli Studi di Napoli Federico II apre le porte della lingua e della cultura italiana, mettendo a disposizione dei corsi gratuiti in modalità a distanza. Da lunedì 4 aprile sarà possibile iscriversi ai corsi di italiano online in autoapprendimento per i livelli A1 e A2. «È significativo promuovere l’inclusione degli studenti profughi – dichiara la prorettrice Rita Mastrullo – partendo dall’apprendimento linguistico.

L’ateneo federiciano intende essere presente sul territorio per dare, a quanti sono costretti ad abbandonare il loro paese, una risposta concreta, attraverso l’ospitalità, la formazione linguistica, il dialogo interculturale e la valorizzazione delle diversità. I corsi di lingua e cultura italiana, tenuti dagli esperti in didattica L2 del centro linguistico di ateneo, si orientano nell’ottica di costruire un’identità culturale forte ed unita nella pace.

Nell’attuale scenario internazionale, segnato da tragici eventi bellici, ci stiamo impegnando affinché gli studenti rifugiati in Italia e provenienti da diversi continenti possano integrarsi con le loro diversità culturali in primo luogo nella città che li ospita e nell’ateneo federiciano che li accoglie». A partire da maggio 2022, contemporaneamente ai corsi online di italiano saranno organizzate attività didattiche in presenza per permettere agli studenti profughi di inserirsi nella comunità accademica federiciana.