Ucraina, De Luca: l'Ue condanni con chiarezza l'aggressione

«Mi auguro che di fronte al bagno di sangue che continua in Ucraina l'Europa abbia la forza, avendo condannato con chiarezza l'aggressione russa e avendo sostenuto e armato l'Ucraina come era necessario fare anche con tanti prodotti dell'aerospazio, per avviare un'iniziativa per il cessate il fuoco». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto questa mattina a Napoli all'Assemblea generale dell'European aerospace cluster partnership con i Distretti aerospaziali europei, per poi intervenire nel merito dell'incontro.

«Partendo dall'aerospazio mi auguro che si rafforzi la collaborazione fra Francia, Germania, Italia e Spagna. Abbiamo visto in queste settimane in relazione al tema energetico emergere qualche differenza di posizione soprattutto fra Germania e Francia. Guai a noi se in Europa dovessero prevalere elementi di divisione», ha detto il governatore. E non solo. «L'unità fra Francia, Germania e aggiungo Italia - ha sottolineato De Luca - deve essere rafforzata utilizzando settori di collaborazione come quello dell'aerospazio ma avendo chiaro che, se non si consolida e sviluppa l'unità europea, il rischio è quello di veder emergere, Dio non voglia, contrasti tra Paesi d'Europa. Questa sarebbe davvero una tragedia inimmaginabile per noi e per le generazioni future».