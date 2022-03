Guerra in Ucraina, a Napoli è corsa alle scorte: assalto ai benzinai, svuotati gli scaffali dei supermercati

Assalto a supermercati e benzinai. Un weekend da economia di guerra, quello in corso, in tutta la città. Da Chiaia al centro storico, dalla zona collinare a Fuorigrotta, ieri sono stati svuotati centinaia di scaffali, per una corsa alle scorte che ha riguardato soprattutto pasta, farina, olio e conserve. Fuori città c’è addirittura chi ha messo limiti alla spesa dei singoli clienti. A ruba, in particolare, i derivati del grano, già schizzati...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati