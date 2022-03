Napoli abbraccia i bambini di Kiev: già disponibili 400 posti letto, aperto uno sportello assistenza. Come aderire alla campagna aiuti

Due vertici ieri in prefettura per mettere in moto la macchina dell’accoglienza napoletana. Tanti i temi trattati durante la riunione tra il sindaco Manfredi, l’assessore regionale alla legalità Morcone, forze dell’ordine e pompieri, le Asl, i rappresentanti degli arcivescovi di Napoli e Pozzuoli, il prefetto Palomba, i consoli dell’Ucraina, la Croce Rossa, la Caritas e il console ucraino Kovalenko. Nel pomeriggio, lo stesso Palomba ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati