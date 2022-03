Putin elogia il murale per Dostoevskij a Napoli, Jorit: «La cultura non va censurata»

«La verità si farà strada indipendentemente dall’oppressione in Occidente. Come ha fatto uno street artist che a Napoli ha dipinto sul muro di una scuola il ritratto dello scrittore russo Fyodor Mikhailovich Dostoevskij, oggi accusato e discriminato in Occidente. Questo dà speranza che attraverso la reciproca simpatia delle persone, attraverso una cultura che connette e unisce, la verità si farà strada». Parla con pacatezza il presidente ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati