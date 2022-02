Ucraina, nastri blu e gialli sui cancelli: l'iniziativa a San Giorgio a Cremano

Da domani e fino alla fine del conflitto in Ucraina, chiunque lo desideri può legare un nastro blu e/o giallo ai cancelli di Villa Falanga o a quelli della propria scuola a San Giorgio a Cremano. L'iniziativa ideata dal Laboratorio regionale città dei bambini e delle bambine che ha sede in Villa Falanga, è stata sposata dall'amministrazione comunale ed è rivolta ad alunni, adulti, famiglie che vogliono reclamare, con un gesto simbolico, il diritto alla pace ed esprimere solidarietà all'Ucraina e al suo popolo.

«Abbiamo il dovere di far sentire anche le nostre voci, educando i più piccoli alla pace e condannando ogni forma di violenza» dice il sindaco del comune vesuviano Giorgio Zinno «La popolazione ucraina sta pagando il prezzo maggiore solo perché vive in una terra divisa e contesa, luogo di scontro tra potenti dove a pagare, come sempre, sono le persone più fragili.

Ancora una volta si sceglie la follia della guerra, i cui impatti più devastanti ricadono sui civili e sulle popolazioni inermi. La nostra massima solidarietà va a loro, alle comunità coinvolte, sperando che vi sia presto una cessazione immediata delle ostilità e possa essere intrapresa una strada di pace e riconciliazione».