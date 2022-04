Ucraina, donna che allatta in metropolitana diventa un'icona della Madonna venerata a Napoli

Dall'Ucraina a Napoli nel segno della pace e dell'amore. Può una donna rifugiatasi nella metropolitana di Kiev diventare una Madonna? E può quest'ultima diventare un'icona venerata in una chiesa dell'hinterland partenopeo? Sembrerebbe di sì.

La storia è questa. Nei primi giorni di bombardamenti a Kiev una neo mamma viene fotografata mentre allatta la sua bambina nella metropolitana. Si chiama Tatiana Bliznyak, è residente a Kiev di 7 anni. Il nome di sua figlia è Marichka, ha soltanto tre mesi. Sono entrambe fotografate dal giornalista ungherese András Földes, che le nota tra la folla e la confusione dei sotterranei, sedute su una coperta vicino a una parete. Forse non immaginava nemmeno lui che la sua foto, da lì a qualche giorno, avrebbe fatto il giro del mondo e che sarebbe diventata un'opera d'arte.

APPROFONDIMENTI LA STRATEGIA Mariupol presa e assalto al Donbass, a che punto è la guerra... LA GUERRA Ucraina, scoperto un magazzino segreto russo vicino Kharkiv. Kiev:... LA STORIA Ucraina, esercito russo ruba i suoi airpods ma lui li localizza e...

Come riporta il sito Фокус, l'immagine è presto notata da Marinoss, al secolo Maryna Solomennykova, un'artista disegnatrice di Dnipro che decide di farne un ritratto, raffigurando Tatiana come una Madonna che allatta Gesù bambino. Un lavoro molto suggestivo, ben riuscito, che viene notato persino in Vaticano.

A quel punto dal disegno di Marinoss viene realizzata un'icona che oggi è stata installata nel santuario del Sacro Cuore di Mugnano, in provincia di Napoli, lì dove sono accolti parecchi rifugiati e bambini ucraini. Lo scorso giovedì santo l'arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia ha celebrato messa proprio in quella chiesa pregando davanti a quella donna allattante di Kiev raffiguarata come la Vergine.

Tatiana e alla sua famiglia adesso sono tutti al sicuro nell'Ucraina occidentale. La "Madonna in metropolitana" è invece diventata ispirazione di preghiera e indelebile speranza di pace.