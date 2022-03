Ucraina, a Napoli manifesti in strada contro la guerra: «Vicini agli ultimi»

Sono comparsi nelle ultime ore in diverse strade della città. I manifesti con la scritta “Stop war” sui colori della bandiera Ucraina.

L’iniziativa è stata messa in campo dall’associazione civica Essere Napoli. A raccontare l’iniziativa il presidente Giuliano Annigliato: «Il momento è molto serio, i venti di guerra non tendono a diminuire. Siamo in una situazione davvero complesso dal punto di vista politico e sociale. Cecheremo in tutti i modi di essere vicini al popolo ucraino. Ai rifugiati dedichiamo un pensiero e per questo abbiamo deciso di affiggere manifesti in tutta la città. Basta guerre».

Poi incalza: «È solo un atto simbolico questo è vero, ma non ci fermiamo qui. Con il nostro associazionismo saremo vicini anche materialmente alle persone che ne avranno bisogno. Con raccolte di medicinali, fondi e altri beni di necessità. Come abbiamo sempre fatto siamo vicini agli ultimi. Perché siamo sinceramente convinti che siamo tutti fratelli». I più visibili sono su via Marina e via Piave.