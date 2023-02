Ucraina, a Napoli migliaia in piazza ad un anno dall’inizio del conflitto: «Che i giovani siano promotori di pace»

Ad un anno esatto dall’invasione russa in Ucraina la città di Napoli è tornata a mobilitarsi affinché si arrivi alla pace. In migliaia, tra cittadini, studenti ed associazioni, hanno sfilato stamane nel centro cittadino, da piazza Dante a piazza Municipio, per chiedere con forza il cessate il fuoco. Il corteo, promosso dalla Comunità di Sant'Egidio, dal comune di Napoli e dall'Arcidiocesi di Napoli, ha visto la partecipazione di migliaia di giovani, tra i piccoli cittadini ucraini accolti nel corso degli ultimi mesi sotto l’ombra del Vesuvio, fino agli studenti del territorio e diverse comunità straniere che vivono in città.

Ad aprire la marcia è stata, infatti, la banda musicale dei giovanissimi scolari srilankesi del St. Anthony’s International School di Napoli. Mentre, subito dopo di loro, un grosso striscione, recitante il testo «Napoli città di pace», ha fatto da sfondo al colpo d’occhio della piazza, rappresentato dalle tantissime bandiere arcobaleno della pace, sventolate fianco a fianco con quelle giallo-blu dell’Ucraina.

«Purtroppo siamo già ad un anno di guerra – spiega il console ucraino a Napoli, Maksym Kovalenko – i nostri soldati però continuano a combattere e resistere per proteggere i nostri valori di libertà e democrazia che sono gli stessi dell’Europa. Ringraziamo il popolo napoletano che negli ultimi mesi ci ha aiutato molto, garantendo accoglienza e assistenza ai tanti profughi ucraini arrivati in città».

Tra questi c’è anche Katherine - giovanissima studentessa ucraina arrivata a Napoli lo scorso anno con la madre dopo tre giorni di viaggio - che nei suoi occhi porta ancora con sé le terribili immagini dei bombardamenti che dal 24 febbraio 2022 continuano a mietere vittime, sia civili che militari, tra il popolo ucraino: «La mia casa, come tante altre nel centro di Kiev, è stata in parte distrutta dai missili russi già nei primi giorni di guerra e ad oggi continuiamo a non vedere una via d’uscita da quest’incubo. La mia più grande paura? È che il mondo col passare del tempo si dimentichi di noi».

Fortunatamente, l’attenzione su questa tristissima vicenda a Napoli è più viva che mai. Lo dimostrano i tantissimi studenti che questa mattina hanno risposto presente alla lodevole iniziativa, lanciando un forte messaggio non solo di pace ma anche di speranza per un futuro migliore nel mondo, dove persistono tanti – troppi – altri conflitti.

«Abbiamo voluto questa manifestazione specialmente per i giovani – dice Paola Cortellessa, rappresentante della Comunità di Sant'Egidio – vediamo che i ragazzi vogliano la pace perché rappresenta il futuro che, nei fatti, sono loro. Napoli è storicamente una città dedita all’accoglienza e perciò riteniamo che proprio dalla città partenopea possa partire un forte messaggio per ribadire che il dialogo è l’unica vera strada per raggiungere la pace».

Per il vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi di Napoli, Gaetano Castello, la presenza di tanti giovani in piazza è difatti un importantissimo segnale di ottimismo affinché finalmente tacciano le armi: «I giovani – precisa il vescovo ausiliare Castello - devono occuparsi di una pace che non è frutto di una politica delle armi. Bisogna fare in modo che non si creino squilibri tali da fare scoppiare i conflitti. Tutti siamo con il popolo ucraino che porta nel cuore ferite e dispiace veder due popoli che pensano oggi di risolvere con il potere delle armi. Come ci ha ricordato anche Papa Francesco, le armi non possono essere in nessun modo lo strumento per venire a capo di questa triste vicenda».

Dello stesso pensiero è anche padre Alex Zanotelli: «Più scendiamo in piazza meglio è per la pace. Però – ricorda il missionario – dobbiamo essere molto concreti per far pressione ai nostri governanti affinché si finisca di mandare armi. Perché così alimentiamo soltanto le barbarie della guerra».

A dodici mesi dall’inizio del conflitto alle porte dell’Europa i tempi sembrano ormai «maturi per raggiungere una pace giusta per fare in modo che alla voce delle armi venga sostituita la voce della diplomazia e finalmente si possa trovare una via di uscita a un conflitto che sta costando tantissime vite umane e tantissime sofferenze» ha osservato il primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenendo dal palco di piazza Dante.

Proprio da qui, intorno alle 10 e 30, è partita la fiumana pacifista - a cui ha aderito anche il mondo del lavoro con i sindacati confederali di Cgil, Cisl e Uil, insieme all'Unicef, Eip Italia, Adoc, Uniti aps, l'associazione “Dateci le ali” e diversi movimenti studenteschi – che ha attraversato a suon di striscioni e slogan allegri le arterie del centro cittadino fino ad arrivare in piazza Municipio. Dove, a pochi passi dal Porto di Napoli, i manifestanti hanno ribadito - insieme a numerosi ospiti provenienti dal mondo della cultura e dello spettacolo, come lo scrittore Maurizio De Giovanni e l'attore Patrizio Rispo - un forte messaggio di pace che parte da Napoli per raggiungere tutti i paesi del mondo dove i diritti fondamentali continuano ad essere negati.

Non è un caso che ad aprire gli interventi, sul palco di piazza Municipio, sia stata la 22enne Fatima, una studentessa di Medicina afghana, scappata dal suo Paese ad agosto 2021 quando il potere è tornato in mano ai fondamentalisti talebani. «In Afghanistan, come in Ucraina in Iran e in tante altre nazioni del continente africano – racconta Fatima – ci sono ancora condizioni umane terrificanti. Nel mio Paese, ad esempio, le donne non possono andare a scuola o al lavoro, non possiamo neanche sognare un futuro. Oggi perciò chiediamo, cercando di scuotere qualche coscienza, di non dimenticare quello che purtroppo accade in tante parti del mondo».

Un concetto che è stato ribadito nella toccante poesia scritta da una giovane Ucraina di 27 anni nei giorni in cui era tornata nel suo Paese lo scorso dicembre. Con le parole di Zoriana, questo il suo nome, si è così conclusa la manifestazione: «Dov'è la Pace? Colomba bianca. Ascolta le nostre preghiere, osserva quanto la terra è generosa in tua presenza. Abbeverati con le lacrime di chi crede nel bene. Regna».