Ucraina nell’Ue, mobilitazione in dieci città europee: c'è anche Napoli

Il Movimento di cittadini paneuropei EUMANS, fondato dall’attivista politico Marco Cappato, insieme alle comunità ucraine collegate dall'organizzazione non governativa Promote Ukraine, saranno protagoniste il prossimo 28 maggio alle 14.30 di una manifestazione già confermata in contemporanea in 10 città europee, per chiedere l’adesione dell'Ucraina alla UE raccogliendo firme sull’appello EUkraine Now in vista del Consiglio europeo di giugno. Insieme a Napoli (appuntamento in piazza Dante) parteciperanno Bruxelles, Berlino, Parigi, Vienna, Helsinki, Nicosia, Lussemburgo, Praga, Milano, Roma, Varsavia e Lubiana. Qui cittadine e cittadini di tutta Europa chiedono congiuntamente l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea e i diritti di cittadinanza per gli ucraini. Tra poche settimane, infatti, il Consiglio europeo prenderà posizione sulla richiesta avanzata dal Governo ucraino. Ora che la Commissione europea ha avviato il processo tecnico di adesione e il Parlamento europeo ha votato una risoluzione a favore di questo allargamento, la riunione del Consiglio è l’occasione decisiva per dare impulso al percorso di adesione. Le firme raccolte saranno consegnate ai Capi di Stato e di Governo in occasione del Consiglio europeo in vista della riunione del 23 giugno a Bruxelles.

È già possibile firmare l’appello cliccando qui

«L’ingresso dell’Ucraina nell’UE è indispensabile per estendere e rafforzare l’Europa come spazio comune di democrazia e Stato di diritto, garantendo una “pace sostenibile” ai cittadini ucraini, che nutrono la speranza di riavvicinarsi, al termine della guerra, al sistema di valori e di politiche europee – dichiarano Marco Cappato e Lorenzo Mineo, Presidente coordinatore Italia di Eumans -. Parallelamente all’adesione, è necessario a beneficio di tutti i cittadini europei rafforzare i poteri sanzionatori dell’Unione quando uno Stato membro viola in modo grave e sistematico lo Stato di diritto. L’ allargamento deve diventare un’occasione di riforma democratica non solo per l’Ucraina ma per la stessa Unione Europea».

«Il cuore dell'Unione europea batte ora in Ucraina. Già durante la Rivoluzione arancione nel 2004, e con l’Euromaidan nel 2014, gli ucraini hanno chiarito che i valori europei, la democrazia e la giustizia rappresentano elementi fondamentali per la propria società. Nonostante la propaganda russa mirata alla cancellazione della storia e della cultura ucraina e i tentativi di infiltrarsi nella sua élite politica attraverso la corruzione, gli ucraini hanno coraggiosamente perseverato nella prosecuzione del loro cammino europeo. Oggi, mentre il Paese e i suoi valori europei sono sotto attacco gli ucraini stanno pagando, per difenderli, il prezzo più alto. I nostri cittadini meritano di sapere che faranno parte dell'Unione europea. Ciò contribuirà alla vittoria nella guerra» così Marta Barandiy, fondatrice e presidente di Promote Ukraine.

Eumans è un movimento paneuropeo di cittadini che, attraverso gli strumenti della democrazia partecipativa, mirano a raggiungere gli obiettivi Onu sullo sviluppo sostenibile, rafforzando la qualità della vita, dell'ecosistema e della democrazia in Europa. Eumans è stato fondato nel 2019, come gruppo di attivisti e volontari, da Marco Cappato, ex deputato europeo (1999 - 2009), leader non violento per i diritti civili con l’Associazione Luca Coscioni, di cui è tesoriere, e Science for Democracy. Eumans collabora con cittadini e associazioni di tutta Europa per rafforzare l'impatto degli strumenti di democrazia partecipativa, verso il raggiungimento di obiettivi politici transnazionali.