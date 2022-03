Ucraina, panificatori: «Risposte dalla Regione o sarà serrata»

«Il pane costava 2-2,30 euro al chilo, ora siamo a 3, ma vediamo che i prezzi salgono ancora, non possiamo dare ai consumatori il pane a 4 euro al chilo, è un bene di prima necessità». Così Domenico Filosa, leader per confocommercio di Napoli del settore panifici, spiega la riunione che oggi il settore ha avuto nella Regione Campania, con l'assessore alle attività economiche Antonio Marchiello.

«Questi costi - spiega il panificatore di San Sebastiano al Vesuvio - sono esagerati, abbiamo paura su possono portare a dei problemi sociali e le aziende non riescano a fermare gli aumenti. Marchiello ci ha detto che dobbiamo portare delle proposte che la Regione può cercare di mettere in atto per venire in supporto alla categoria della panificazione, perché sanno che siamo un ammortizzatore sociale perché il pane è prima necessità».

Ora gli autori dell'arte bianca stanno aspettando una risposta fattiva dalla Regione in pochi giorni, altrimenti «organizzeremo per fare una serrata dei nostri negozi se non trovano una soluzione», spiega Filosa. «Siamo vincolati - aggiunge - da questi costi esagerati del grano dall'estero, se non arriva noi non abbiamo altri modi per averlo, ci fermiamo proprio».