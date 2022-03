Ucraina, i lavoratori dell'Anm raccolgono aiuti per la popolazione

«Né con Putin né con la Nato» e «Stop spese militari», sono le scritte su alcuni cartelli affissi da dipendenti e indotto dell'Anm, azienda dei trasporti del Comune di Napoli, all'ingresso dei depositi Anm.

I lavoratori hanno inoltre deciso di partecipare attivamente alla raccolta di aiuti per la popolazione ucraina, organizzando una raccolta di materiali e di beni di prima necessità come vestiti pesanti, sacchi a pelo, generi alimentari a lunga conservazione, farmaci e materiale per il primo soccorso. Come punto di raccolta è stato individuato il deposito Anm di via Nazionale delle Puglie.