Ucraina, Regione Campania attiva due centri di riferimento per i rifugiati

Come stabilito dalla cabina di regia nel corso della riunione che si è tenuta in prefettura a Napoli, la regione Campania, attraverso la protezione civile e l'Asl Napoli 1 Centro, ha attivato due centri di riferimento per i cittadini ucraini in arrivo sul territorio regionale, in modo particolare per coloro che arrivano nell'area metropolitana di Napoli.

I due centri sono quelli realizzati, rispettivamente, al residence dell'Ospedale del mare e presso il Consolato dell'Ucraina. Il centro realizzato presso il residence dell'Ospedale del mare è aperto dalle 9:00 alle 18:00 e dispone di uno sportello-ufficio immigrazione della polizia di Stato, di uno sportello dell'Asl Napoli 1 Centro che servirà a generare il codice stp (straniero temporaneamente presente) valido 30 giorni, di uno sportello informazioni e di una postazione per tamponi (tampone antigenico per ricerca eventuale positività al Covid).

Il centro presso il Consolato dell'Ucraina è aperto dalle 9:00 alle 18:00 e dispone di uno sportello dell'Asl Napoli 1 centro per generazione del codice stp valido 30 giorni, di uno sportello informazioni e di una postazione per tamponi.